Организаторы хоккейного ЧМ-2017 продали свыше 500 тысяч билетов

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы чемпионата мира по хоккею нынешнего года продали свыше 500 тысяч билетов. Об этом ТАСС сообщил один из руководителей оргкомитета турнира, президент Немецкого хоккейного союза Франц Райндль.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже. В Кельне матчи пройдут на "Ланксесс Арене" вместимостью 18,5 тысяч зрителей, в Париже - на "АккорХотелс-Арене" (14,5 тысяч).
"Сейчас продано свыше 500 тысяч билетов. В Париже их реализовано меньше, чем в Кельне, но там и игр меньше. Мы рады такому показателю", - сказал Райндль.
Сборная России сыграет в Кельне на предварительном этапе в группе А. На матчи россиян со шведами (5 мая) и хозяевами турнира (8 мая) все билеты проданы.
Перед организаторами турнира стоит задача достичь посещаемости в 600 тысяч человек. Общий рекорд посещаемости чемпионатов мира принадлежит Праге и Остраве, турнир прошедший в Чехии в 2015 году суммарно посетило 741 690 человек.