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Шляхтин: ХК "Лада" решит кадровые вопросы на встрече с губернатором Самарской области

Спорт
28 апреля, 19:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее в СМИ появилась информация, что "Ладу" покинут генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров - у обоих заканчиваются контракты 30 апреля

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Хоккеисты "Лады"

Хоккеисты "Лады"

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство хоккейного клуба "Лада" из Тольятти решит кадровые вопросы после встречи в субботу с губернатором Самарской области и президентом клуба Николаем Меркушкиным. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Ладу" покинут генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров - у обоих заканчиваются контракты 30 апреля.

"Пока эта информация не подтверждается, говорю об этом официально. Вопрос пока открыт, - сказал Шляхтин. - Завтра все вопросы будут решены у губернатора, так что давайте дождемся".

"Лада" за последние три года ни разу не вышла в плей- офф КХЛ.

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