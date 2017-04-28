Шляхтин: ХК "Лада" решит кадровые вопросы на встрече с губернатором Самарской области

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство хоккейного клуба "Лада" из Тольятти решит кадровые вопросы после встречи в субботу с губернатором Самарской области и президентом клуба Николаем Меркушкиным. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Ладу" покинут генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров - у обоих заканчиваются контракты 30 апреля.

"Пока эта информация не подтверждается, говорю об этом официально. Вопрос пока открыт, - сказал Шляхтин. - Завтра все вопросы будут решены у губернатора, так что давайте дождемся".

"Лада" за последние три года ни разу не вышла в плей- офф КХЛ.