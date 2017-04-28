Россиянка Аржанова переизбрана на пост главы Всемирной конфедерации подводной деятельности

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россиянка Анна Аржанова переизбрана на пост президента Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS). Об этом сообщает портал Inside the games.
Выборы состоялись в Риме. 65 делегатов единогласно проголосовали за Аржанову. 47-летняя россиянка занимает пост президента с 2013 года, срок ее полномочий продлен до 2021 года.
"Я очень довольна результатом нашей работы за последние четыре года. Сегодня я получила серьезную поддержку, которая вдохновит меня на работу для развития CMAS", - сказала Аржанова.
Аржанова также является президентом Федерации подводного спорта России и вице-президентом совета Ассоциации международных спортивных федераций, признанных Международным олимпийским комитетом (ARISF).