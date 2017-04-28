Сборная России проиграла команде Китая в 1/8 финала ЧМ по керлингу в дабл-миксте

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российская команда в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого проиграла сборной Китая со счетом 3:8 в 1/8 финала чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте. Турнир проходит в канадском Летбридже.

Таким образом, россияне не смогли попасть в семерку лучших сборных по итогам чемпионата, что дало бы им возможность гарантировать прямую путевку на Олимпийские игры 2018 года. Теперь россияне выступят в турнире за 9-16-е места, где попытаются набрать квалификационные очки для выступления на Играх.

Сборная России является действующим обладателем титула чемпиона мира. Турнир в Канаде завершится 29 апреля.