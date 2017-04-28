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Мутко надеется, что в матче ЦСКА - "Спартак" будет показан футбол европейского уровня

Спорт
28 апреля, 20:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" состоится в воскресенье на стадионе армейцев, начало в 17:00 мск

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что в матче между столичными ЦСКА и "Спартаком" будет продемонстрирован футбол европейского качества, так как обе команды сейчас на ходу. Такое мнение Мутко высказал ТАСС.

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Матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" состоится в воскресенье на стадионе армейцев, начало в 17:00 мск.

"Я бы не стал говорить, что это главный матч года, потому что интересных матчей было очень много, они все главные. Вывеска очень хорошая, жду соответствующей игры. ЦСКА набрал ход, очень мощно играет, и "Спартак" тоже на ходу, несмотря на поражение в Ростове. Ожидаю хорошего качества игры", - сказал Мутко.

"Соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника. В этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества, хочется, чтобы этот матч тоже таким получился", - добавил он.

После 25-го тура чемпионата России "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. ЦСКА идет на второй строчке, отставая от лидера на семь баллов.

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Российский футбол Дерби "Спартак" - ЦСКА
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