Мутко: выход в полуфинал турнира в Штутгарте дался Шараповой непросто

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа в четвертьфинальной встрече турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте над представительницей Эстонии Анетт Контавейт далась россиянке Марии Шараповой тяжело. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В пятницу Шарапова обыграла Контавейт в двух сетах - 6:3, 6:4.

"Смотрел матч Маши, ей было непросто играть с эстонкой. Но когда она набирает ход, против нее еще сложнее играть", - заявил Мутко.

Шарапова провела свой третий матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга победила итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), а в четверг в 1/8 финала была сильнее соотечественницы Екатерины Макаровой (7:5, 6:1). В полуфинале соперницей Шараповой станет француженка Кристина Младенович.