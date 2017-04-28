ОКР: заявления немецких парламентариев подрывают целостность олимпийского движения

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) крайне обеспокоен попытками немецких парламентариев оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) с целью не допустить российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом говорится в заявлении ОКР, опубликованном на официальном сайте организации и направленном в Бундестаг, Немецкую олимпийскую спортивную конфедерацию, МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

ОКР ознакомился с материалами круглого стола, посвященного обсуждению последствий доклада профессора Ричарда Макларена, который состоялся 26 апреля 2017 года в Бундестаге, в том числе с заявлением председателя комитета по делам спорта Бундестага Дагмар Фрейтаг. В частности, она заявила о том, что Россия не должна быть допущена до участия в Олимпийских играх 2018 года в связи с тем, что недостаточно, по ее мнению, "осознает неправомерность содеянного".

"ОКР рассматривает заявление официального представителя Бундестага как грубое нарушение принципов Олимпийской хартии и ООН и крайне обеспокоен попытками немецких парламентариев оказать давление на Международный олимпийский комитет с целью не допустить российских спортсменов к участию в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года. Полагаем, что подобного рода заявления подрывают целостность международного олимпийского движения и направлены на дестабилизацию тех процессов, которые в настоящее время осуществляются в соответствии с Олимпийской хартией МОК", - говорится в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что ОКР никогда не отрицал наличие в российском спорте определенных допинговых проблем. "Вместе с тем, хотели бы подчеркнуть, что в России никогда не существовало государственной системы поддержки допинга, в чем ее пытаются обвинить немецкие парламентарии. Одновременно с этим, Олимпийский комитет России считает необходимым отметить, что Российская Федерация в последние годы прилагает огромные усилия для борьбы с допингом в спорте. В целях исправления сложившейся ситуации в июле 2016 года была создана общественная независимая антидопинговая комиссия во главе с патриархом международного олимпийского движения Виталием Смирновым, а также были внесены изменения в законодательство Российской Федерации в части введения уголовной ответственности за склонение спортсменов к использованию допинга и обеспечения операционной и финансовой независимости общероссийской антидопинговой организации РУСАДА", - отмечается в сообщении.

ОКР напомнил, что Германия в конце 80-х - начале 90-х годов ХХ века пережила серьезнейший скандал именно в этой сфере, который закончился громкими разоблачениями. "Однако никто и никогда не ставил вопрос об отстранении всех немецких или иных спортсменов из отдельно взятой страны от участия в Олимпийских играх. И это было абсолютно справедливо по отношению к тем спортсменам, которые не были замешаны в упомянутых скандалах. Считаем, что справедливый и равноправный подход должен применяться ко всем без исключения спортсменам, независимо от их национальности", - заявил ОКР, добавив, что политика "избранности" и "двойных стандартов" всегда деструктивна..