Представитель "Новатэк" может войти в исполком в РФС

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Директор департамента по связям с общественностью компании "Новатэк" Денис Соловьев может войти в исполком Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил источник в РФС.
В пятницу РФС объявил о созыве внеочередной конференции 16 июня в Санкт-Петербурге.
"На конференции планируется внести поправки в устав РФС и дополнить исполком местом для представителя спонсора. Его должен занять новый председатель комитета по маркетингу Денис Соловьев", - сообщил источник.
Соловьев был утвержден председателем РФС по маркетингу на бюро исполкома организации в четверг.
В 2016 году число мест в исполкоме было сокращено с 33 до 23. На конференции РФС, которая состоялась в начале апреля, делегаты проголосовали за расширение органа двумя членами - председателем судейского комитета (должность занимает Андрей Бутенко), а также одним из бывших игроков сборной страны. Таким образом, в случае включения Соловьева исполком будет состоять из 26 членов.