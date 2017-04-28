Мутко планирует пригласить делегатов конференции РФС на открытие Кубка конфедераций

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко планирует пригласить делегатов предстоящей конференции РФС на матч открытия Кубка конфедераций. Об этом Мутко сообщил ТАСС.
В пятницу стало известно, что бюро исполкома РФС приняло решение созвать внеочередную конференцию организации 16 июня в Санкт-Петербурге.
"Я планирую пригласить делегатов на открытие Кубка конфедераций. На конференции планируем доизбрать председателя (судейского) комитета в состав исполкома, заслушаем ход подготовки к чемпионату мира. Будут обсуждаться чисто футбольные вопросы", - сказал Мутко.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матч открытия состоится в Санкт-Петербурге 17 июня, в нем сборная России сыграет с командой Новой Зеландии.