Сборная Южной Кореи впервые вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Мужская сборная Южной Кореи впервые в истории завоевала право сыграть в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею.

В пятницу корейцы обыграли команду Украины в серии послематчевых буллитов (2:1). Победа позволила корейцам сравняться в таблице первого дивизиона чемпионата мира в группе A с командой Казахстана (по 11 очков) и обойти ее по результату личной втречи (5:2). Первое место заняла сборная Австрии, в заключительный игровой день обыгравшая поляков со счетом 11:0 и набравшая 12 очков.

В 2018 году сборная Южной Кореи дебютирует на Олимпийских играх как страна-хозяйка.

Последнее место заняли украинцы и вылетели в группу B. Их место займет или сборная Японии, или сборная Великобритании, которые проведут очный матч за первое место в субботу.

Чемпионат мира по хоккею 2018 года пройдет в Дании.