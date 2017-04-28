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Сборная Южной Кореи впервые вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Спорт
28 апреля, 22:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Также в элитный дивизион пробилась команда Австрии

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Хоккеисты сборной Южной Кореи

Хоккеисты сборной Южной Кореи

© AP Photo/Shuji Kajiyama

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Мужская сборная Южной Кореи впервые в истории завоевала право сыграть в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею.

В пятницу корейцы обыграли команду Украины в серии послематчевых буллитов (2:1). Победа позволила корейцам сравняться в таблице первого дивизиона чемпионата мира в группе A с командой Казахстана (по 11 очков) и обойти ее по результату личной втречи (5:2). Первое место заняла сборная Австрии, в заключительный игровой день обыгравшая поляков со счетом 11:0 и набравшая 12 очков.

В 2018 году сборная Южной Кореи дебютирует на Олимпийских играх как страна-хозяйка.

Последнее место заняли украинцы и вылетели в группу B. Их место займет или сборная Японии, или сборная Великобритании, которые проведут очный матч за первое место в субботу.

Чемпионат мира по хоккею 2018 года пройдет в Дании.

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