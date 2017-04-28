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"Аталанта" на 89-й минуте ушла от поражения в матче чемпионата Италии с "Ювентусом"

Спорт
28 апреля, 23:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2

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Футболисты "Аталанты"

Футболисты "Аталанты"

© EPA/PAOLO MAGNI

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "Аталанта" сыграла вничью с "Ювентусом" со счетом 2:2 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев мячи забили Андреа Конти (45-я минута) и Ремо Фройлер (89). У гостей отличился Дани Алвес (83), еще один мяч Леонардо Спинаццола отправил в свои ворота (50).

"Ювентус" с 84 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Наполи" на девять баллов. "Аталанта" с 64 очками располагается на пятой строчке.

В следующем матче "Ювентус" 6 мая примет "Торино", "Аталанта" днем позже на выезде сыграет с "Удинезе".

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