"Локомотив" и "Урал" проведут матчи чемпионата России по футболу

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Два матча в Москве и Грозном пройдут в субботу в 26-м туре чемпионата по футболу. Свои встречи проведут финалисты розыгрыша Кубка России "Урал" и "Локомотив", которые разыграют трофей 2 мая в Сочи.

"Локомотиву" за три дня до кубкового финала предстоит домашняя игра с "Рубином", тогда как уральцы отправятся в гости к "Тереку". Подопечные Юрия Семина в среду были разгромлены в столичном дерби ЦСКА со счетом 0:4, а после игры опытный тренер отметил, что теперь и не знает, кого считать основными футболистами, а кого - резервом. Хотя игроки "Локомотива" не могли не держать в уме предстоящий кубковый финал, действовали "железнодорожники" очень неудачно - особенно в центральной зоне, где провалили игру опытные Игорь Денисов и Дмитрий Тарасов.

После домашней ничьей с "Амкаром" (3:3) и поражения от ЦСКА "Локомотив" фактически лишился надежд на четвертое место и путевку в Лигу Европы, - отставание от "Краснодара" составляет уже девять очков. Выступить в групповой стадии второго по значимости еврокубкового турнира "Локомотив" может лишь, победив в кубковом финале "Урал".

Встреча с "Рубином" для хозяев будет иметь важное моральное значение - серия неудач перед главным матчем сезона может надломить команду Семина. К тому же ближайший соперник попал в настоящую игровую и психологическую яму - "Рубин" не может выиграть уже на протяжении семи матчей и приблизился к опасной зоне. От 13-й строчки и переходных матчей казанцев отделяет всего семь очков. А ведь полгода назад, 31 октября, "Рубин" провел на своем поле против "Локомотива" один из лучших матчей в сезоне, победив со счетом 2:0 благодаря мячам Максима Канунникова и Жонатаса.

Учитывая, что предыдущий тур был сыгран посреди недели, в составах команд ожидаются серьезные изменения, особенно в "Локомотиве". Из-за дисквалификации пропустит игру лишь перуанский защитник гостей Карлос Самбрано. Матч пройдет на стадионе "Локомотив", начало - 16:30 мск. Главный арбитр - Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

"Урал" в Грозном

"Урал" начнет свой матч тура в 19:00 мск - на грозненской "Ахмат-Арене" с "Тереком". Потерпев два поражения подряд от "Зенита" и "Спартака", уральцы утратили лидерство по итогам весенней части турнира, однако даже в этих неудачных по счету матчах с фаворитами сезона подопечные Александра Тарханова смотрелись неплохо. В Грозном могут сыграть отбывшие дисквалификации Эрик Бикфалви, Роман Емельянов и Роман Павлюченко, однако, не исключено, что некоторых основных футболистов перед кубковым финалом Тарханов побережет.

В первом круге "Урал" на своем поле проиграл "Тереку" со счетом 1:4, после чего команду покинул белорусский специалист Вадим Скрипченко, возглавивший вскоре "Крылья Советов". При этом "Урал" выиграл два предыдущих матча в Грозном, а успех в последнем туре сезона-2014/15 позволил команде, которую также возглавлял Тарханов, сохранить место в премьер-лиге. На данный момент "Урал" имеет столько же очков, сколько и "Рубин" (29), опережая казанцев лишь по количеству побед, так что сохранение места в премьер-лиге команде из Екатеринбурга еще не гарантировано.

Очередной матч команд пропустят из-за дисквалификации два футболиста "Терека" - бразильский защитник Родолфо и полузащитник Далер Кузяев. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым из Азова.

26-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют "Уфа" - "Арсенал", ЦСКА - "Спартак" и "Ростов" - "Амкар". В понедельник тур завершится матчами "Томь" - "Зенит", "Крылья Советов" - "Оренбург" и "Краснодар" - "Анжи".

После 25 туров в чемпионате России лидирует "Спартак" - 57 очков. 50 очков у ЦСКА, 49 - у "Зенита".