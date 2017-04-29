Украинец Владимир Кличко встретится с британцем Джошуа в бою за два титула чемпиона мира

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко проведет поединок с обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) британцем Энтони Джошуа. На кону боя, который состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, будет также пояс "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ожидается, что поединок соберет аншлаг - около 90 тысяч зрителей, что станет кассовым рекордом стадиона. Предыдущий рекорд арены на боксерских боях был установлен в 2014 году на поединке между британцами Карлом Фрочем и Джорджем Гроувзом (около 77 тысяч зрителей). Также бой соберет рекордную по численности аудиторию на боксерских поединках в Великобритании с 1939 года, когда за противостоянием Лена Харви и Джока Макавоя на лондонской арене "Уайт Сити" наблюдали 90 тысяч зрителей.

Кличко - не фаворит

Интерес к поединку обусловлен тем обстоятельством, что хозяин ринга, 27-летний Джошуа будет противостоять в ранге чемпиона мира сопернику, который доминировал на ринге на протяжении девяти лет - только легендарный американец Джо Луис владел титулом чемпиона мира дольше, 11 лет. И впервые за долгое время Владимир Кличко не является фаворитом поединка - букмекерские конторы принимают ставки на его победу с коэффициентом 2,90-3,00, тогда как на победу британца - 1,40-1,50. И это объяснимо: в ноябре 2015 года украинец сенсационно проиграл британцу Тайсону Фьюри, потерпев первое поражение за 11 лет. И расстался с тремя поясами престижных организаций - WBA, IBF и Всемирной боксерской организации (WBO).

После этого Кличко на ринг не выходил. Сначала он пытался договориться о матч-реванше с Фьюри, который после затяжных переговоров взял паузу в карьере, затем вынужден был перенести запланированный на 10 декабря бой с Джошуа из- за травмы ноги. И теперь Кличко возвращается на ринг после почти 1,5-годичного перерыва и имеет возможность вернуть хотя бы два пояса.

За время его простоя олимпийский чемпион 2012 года Джошуа успел не только завоевать титул чемпиона мира IBF, но и дважды его защитить. Чемпионом мира британец стал в апреле 2016 года в своем 16-м поединке на профессиональном ринге, нокаутировав уже во втором раунде американца Чарльза Мартина. Досрочно он победил и в двух других титульных боях, как и во всех поединках в карьере - все 18 побед он одержал нокаутом.

Оценивая возможности соперников, эксперты склоняются прежде всего к двум выводам - на стороне Кличко опыт и тактическое мастерство, Джошуа - молодость и силовой напор. Британец обладает сильным ударом, но у него нет опыта проведения длительных поединков - только лишь два боя в его карьере продлились дольше трех раундов - семь, с соотечественником Диллианом Уайтом и американцем Домиником Бризилом. И в плане выносливости чемпион мира еще по- настоящему не был проверен. Кроме того, был у Джошуа весьма непростой поединок, с Уайтом, когда он пропустил немало ударов, но в целом одержал закономерную победу.

Тактика

Перед боем Кличко заявлял, что отойдет от своей излюбленной тактики и будет вести поединок в агрессивной, атакующей манере, пойдет вперед, однако верится в это все же с трудом. Украинец вряд ли захочет рисковать в противостоянии с соперником, обладающим сильным ударом. Скорее всего, Кличко вновь попытается навязать противнику осторожный, вялотекущий поединок с контрвыпадами, держа на дистанции и контролируя его джебом, и активизироваться во второй половине боя. Джошуа же невыгоден бой на дальней дистанции - он ниже ростом и у него меньше размах рук, поэтому именно британцу будет отведена роль первого номера.

Кто возьмет верх в этой тактической борьбе, сказать сложно. Шансы завершить бой досрочно есть у обоих боксеров, которые являются нокаутерами, но все же более предпочтительным вариантом видится тот, при котором Кличко будет избегать ближнего боя, затянет поединок и он завершится или в поздних раундах или продлится все 12 раундов.

Всего в послужном списке 41-летнего Кличко 64 победы (53 - нокаутом), четыре поражения. На счету 27-летнего Джошуа 18 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.