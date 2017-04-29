WADA вернуло аккредитацию лаборатории в Мадриде

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о восстановлении аккредитации антидопинговой лаборатории в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба организации.
WADA временно остановило работу лаборатории в столице Испании 6 июня 2016 года из-за несоответствия международным стандартам.
"Мы рады подтвердить, что аккредитация лаборатории в Мадриде была восстановлена после того, как Испанское антидопинговое агентство стало соответствовать Кодексу WADA. Мы уверены в том, что лаборатория исправила свои недостатки и будет продолжать работать согласно высоким стандартам качества. Мы хотели бы поблагодарить лабораторию за сотрудничество и напряженную работу, что привело к этому восстановлению", - сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.