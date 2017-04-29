МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Четырехкратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Галине Кулаковой исполняется 75 лет. Кулакова прославилась на Олимпийских играх 1972 года в японском Саппоро, где завоевала золотые медали во всех трех видах программы.

Галина Кулакова является одной из самых титулованных советских лыжниц, которая завоевала восемь олимпийских наград, пять раз побеждала на чемпионатах мира (всего девять наград на ЧМ) и 39 раз выигрывала чемпионаты страны. В биографии Кулаковой была дисквалификация за употребление запрещенного препарата эфедрин на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке, которое попало в ее организм с каплями для носа. Последние годы Кулакова живет в удмуртском селе Италмас по соседству с давней подругой по сборной Ниной Парамоновой, являясь самым известным человеком в республике.

40 с лишним лет назад лыжный спорт был едва ли не самым популярным зимним видом в стране, а героев чемпионатов мира и Олимпиад знали лучше, чем эстрадных звезд. Народная память не забыла Кулакову - в Италмасе прямо на ее приусадебном участке образован музей, где хранятся многочисленные медали и государственные награды.

В конце 60-х годов Кулаковой не было равных на лыжне, а чемпионкой она стала, во многом закалившись неудачей на Олимпиаде 1968 года в Гренобле, где она из-за падения проиграла пятикилометровую гонку, серьезно повредив при этом руку. Золотая медаль досталась в итоге шведке Тойни Густафссон, а женская советская лыжная команда в итоге в Гренобле осталась без побед, став лишь третьей и в эстафете.

Кулакова не стала винить в падении обстоятельства или трассу, а начала совершенствовать технику ходьбы и лыжи. Было тогда Кулаковой уже 25 лет, а благодаря невероятной работоспособности и выносливости она в итоге стала лидером мирового лыжного спорта. Хотя, как и многие ее подруги по команде, не имела серьезной школы. Лыжи изначально для нее были не спортивным инвентарем, а средством передвижения - так было удобнее добираться в школу из родной деревни Логачи, впоследствии затопленной при строительстве Воткинской ГЭС.

Девятый ребенок в семье

Кулакова родилась в многодетной семье в Воткинском районе Удмуртии, ее отец погиб на фронте, так и не узнав о ее рождении. Галя была девятым ребенком в семье, она рано начала работать дояркой в совхозе, параллельно выступая на соревнованиях в Воткинске, до которого было почти 30 километров. Нередко Кулаковой приходилось на лыжах идти до райцентра, а затем брать старт в гонке. Впоследствии она переехала в Воткинск, где работала на заводе - собирала детские коляски.

Серьезная закалка в итоге помогла Кулаковой вернуться в спорт после серьезной операции, перенесенной зимой 1969 года - за два месяца до чемпионата мира в чехословацких Высоких Татрах. Кулакова считалась главным фаворитом, однако врачи вынесли вердикт - встать на лыжи можно через три месяца. Кулакова стала бегать уже через две недели и победила на 5-километровой дистанции и в составе эстафетной команды, а на "десятке" стала третьей. Золото тогда выиграла Алевтина Олюнина, - после провала в Гренобле женская сборная СССР вновь стала сильнейшей в мире.

Для Кулаковой операция имела серьезные последствия - она потеряла возможность иметь детей. Позднее она вышла замуж за массажиста Владимира Володченко, однако тренеры, по сути, поставили Кулакову перед выбором - сборная или личная жизнь. В итоге брак быстро распался, к тому же Галина не захотела ехать с мужем в Москву.

Ни Играх-1972 в Саппоро Кулакова победила во всех трех видах олимпийской программы - на дистанциях 5 и 10 км, а также в эстафете. Через два года - аналогичный триумф уже на чемпионате мира в шведском Фалуне. Могла стать триумфальной для Кулаковой и Олимпиада 1976 года в австрийском Инсбруке, однако в личных гонках рна дважды заняла лишь третьи места, хотя и выиграла свое четвертое олимпийское золото - в эстафете.

Позднее допинг-проба Кулаковой дала положительный результат на эфедрин. Выяснилось, что запрещенный препарат попал в организм Кулаковой случайно - эфедрин был в составе капель для носа, которыми лыжница пользовалась перед первой гонкой на Олимпиаде на 5 км. В итоге Кулакова была лишена бронзовой медали за эту гонку, остальные ее результаты оставили в силе.

Серебро в 37 лет

Восьмую олимпийскую медаль Кулакова завоевала в 1980 году в Лейк-Плэсиде - серебро в составе эстафеты. В составе советской сборной блистали уже новые звезды, в частности, Раиса Сметанина, которая была на 10 лет моложе Кулаковой. Судьбы двух великих лыжниц в чем-то схожи - деревенское детство, огромные объемы тренировок и, как следствие, спортивное долголетие.

В 1981 году Кулакова провела едва ли не самую тяжелую гонку в карьере - ближе к финишу 30-километровой дистанции она попросту отключилась. В итоге ее сумела опередить юная Нина Парамонова, ставшая затем лучшей подругой Кулаковой. В 1982 году на чемпионате мира в Осло Кулакова выиграла бронзовую медаль в эстафете, после чего завершила карьеру.

Сейчас женской сборной России далеко до успехов поколений советских лыжниц, и Кулакова уверена - все дело в малых объемах тренировочной работы. По ее словам, она ежедневно пробегала по 80 километров, огромный объем выполняя и летом - на лыжероллерах, которые не идут ни в какое сравнение с нынешними. По самым скромным подсчетам, за свою карьеру Кулакова трижды обогнула земной шар, пробежав более 120 тысяч километров.

Больше 20 лет Галина Алексеевна живет в Италмасе. Это совсем не глушь - около 20 километров от Ижевска, на трассе, соединяющей республиканский центр с Воткинском. У Кулаковой свое хозяйство, рядом - давняя подруга и помощница Нина Парамонова, которая на 20 лет моложе, хотя всю необходимую работу Кулакова еще может выполнять сама.

Прямо во дворе - музей, куда приезжают экскурсии из Ижевска. Галина Алексеевна после смерти знаменитого конструктора автоматического оружия Михаила Калашникова осталась самым известным человеком в Удмуртии, а в Ижевске даже стоит монумент "ее имени". Памятник поставили, когда Кулакова была на вершине популярности - две вертикальные плиты, которые в народе сразу прозвали "Лыжи Кулаковой". Многим молодым горожанам и невдомек, что монумент на самом деле называется "Дружба народов" и посвящен братским отношениям русских и удмуртов.

За успехи на Олимпиаде 1972 года Кулакова была награждена орденом Ленина, в числе ее регалий - три ордена "Знак почета", медаль "За трудовое отличие", а также орден "За заслуги перед отечеством" IV степени. В 1984 году Хуан Антонио Самаранч вручил Кулаковой серебряный Олимпийский орден.