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Самый титулованный латвийский футбольный клуб "Сконто" выставлен на продажу

Спорт
29 апреля, 5:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

В пакете, сумма которого не сообщается, предлагается приобретение товарного знака "Сконто" и принадлежащих на данный момент игроков

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Латвийский футбольный клуб "Сконто" (Рига), ранее признанный неплатежеспособным, выставлен на продажу. Об этом сообщает портал Delfi.

На конгрессе Латвийской футбольной федерации, который состоялся в пятницу, было объявлено о том, что клуб выставлен на продажу. В пакете, сумма которого не сообщается, предлагается приобретение товарного знака "Сконто", принадлежащих на данный момент игроков. Сообщается, что долги клуба не перейдут к новому владельцу "Сконто".

В декабре суд Видземского предместья Риги признал "Сконто" неплатежеспособным. Ранее в феврале 2016 года "Сконто" не получил лицензии на участие в чемпионате высшей лиги Латвии и был отправлен в 1-й дивизион. После этого клуб попросил начать процесс правовой защиты, чтобы урегулировать его финансовые проблемы.

"Сконто" является самым титулованным футбольным клубом Латвии. Он становился чемпионом страны 14 раз, в его активе также восемь побед в Кубке страны.

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