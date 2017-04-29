Самый титулованный латвийский футбольный клуб "Сконто" выставлен на продажу

Две шайбы Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Нэшвилл" в матче плей-офф НХЛСпорт 29 апреля, 5:40
КНДР осуществила ракетный запуск спустя несколько часов после заседания Совбеза ООНМеждународная панорама 29 апреля, 5:11
Четырехкратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Галине Кулаковой исполняется 75 летСпорт 29 апреля, 4:10
Трамп считает, что его переизберут на второй президентский срокМеждународная панорама 29 апреля, 4:04
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в БагдадеМеждународная панорама 29 апреля, 3:17
Трамп полагает, что сможет обеспечить годовой рост ВВП в США на уровне 5% и вышеЭкономика и бизнес 29 апреля, 2:46
Трамп: КНДР продемонстрировала новым ракетным пуском неуважение к КитаюМеждународная панорама 29 апреля, 2:42
Правительство Японии заявило КНДР протест в связи с ракетным пускомМеждународная панорама 29 апреля, 1:42
Spiegel: комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении ИнфантиноСпорт 29 апреля, 1:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Латвийский футбольный клуб "Сконто" (Рига), ранее признанный неплатежеспособным, выставлен на продажу. Об этом сообщает портал Delfi.
На конгрессе Латвийской футбольной федерации, который состоялся в пятницу, было объявлено о том, что клуб выставлен на продажу. В пакете, сумма которого не сообщается, предлагается приобретение товарного знака "Сконто", принадлежащих на данный момент игроков. Сообщается, что долги клуба не перейдут к новому владельцу "Сконто".
В декабре суд Видземского предместья Риги признал "Сконто" неплатежеспособным. Ранее в феврале 2016 года "Сконто" не получил лицензии на участие в чемпионате высшей лиги Латвии и был отправлен в 1-й дивизион. После этого клуб попросил начать процесс правовой защиты, чтобы урегулировать его финансовые проблемы.
"Сконто" является самым титулованным футбольным клубом Латвии. Он становился чемпионом страны 14 раз, в его активе также восемь побед в Кубке страны.