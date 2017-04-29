Две шайбы Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Нэшвилл" в матче плей-офф НХЛ

Две шайбы Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Нэшвилл" в матче плей-офф НХЛСпорт 29 апреля, 5:40
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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Сент-Луис" на своей площадке обыграл "Нэшвилл" со счетом 3:2 во втором матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко забросил две шайбы и помог своему клубу сравнять счет в серии.
В составе победителей шайбы забросили Тарасенко (20-я, 57-я минуты) и Йори Лехтеря (48). У "Нэшвилла" отличились Джеймс Нил (8) и Райан Эллис (44). После игры Тарасенко был признан первой звездой встречи, Лехтеря - второй, Эллис - третьей.
Первый гол Тарасенко.
Тарасенко сыграл в матче 21 минуту и 25 секунд, забросил две шайбы, нанес шесть бросков, провел один силовой прием и заблокировал один бросок хоккеистов "Нэшвилла". Теперь на его счету 5 очков (3+2) по системе "гол+пас" в семи матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. 25-летний россиянин в шестой раз в карьере смог забросить не менее двух шайб в одном матче плей-офф.
Другой российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев не смог отличиться результативными действиями за 7 минут 51 секунду на площадке, в его активе один бросок и один силовой прием.
"Сент-Луис" сравнял счет в серии до четырех побед - 1-1. Третья игра серии второго раунда состоится в ночь на понедельник на домашней арене "Нэшвилла".
Победная шайба Тарасенко.