Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Две шайбы Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Нэшвилл" в матче плей-офф НХЛ

Спорт
29 апреля, 5:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

"Сент-Луис" выиграл у "Нэшвилла" со счетом 3:2 и сравнял счет в серии второго раунда Кубка Стэнли

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Jeff Roberson

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Сент-Луис" на своей площадке обыграл "Нэшвилл" со счетом 3:2 во втором матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко забросил две шайбы и помог своему клубу сравнять счет в серии.

В составе победителей шайбы забросили Тарасенко (20-я, 57-я минуты) и Йори Лехтеря (48). У "Нэшвилла" отличились Джеймс Нил (8) и Райан Эллис (44). После игры Тарасенко был признан первой звездой встречи, Лехтеря - второй, Эллис - третьей.

Первый гол Тарасенко.

Тарасенко сыграл в матче 21 минуту и 25 секунд, забросил две шайбы, нанес шесть бросков, провел один силовой прием и заблокировал один бросок хоккеистов "Нэшвилла". Теперь на его счету 5 очков (3+2) по системе "гол+пас" в семи матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. 25-летний россиянин в шестой раз в карьере смог забросить не менее двух шайб в одном матче плей-офф.

Другой российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев не смог отличиться результативными действиями за 7 минут 51 секунду на площадке, в его активе один бросок и один силовой прием.

"Сент-Луис" сравнял счет в серии до четырех побед - 1-1. Третья игра серии второго раунда состоится в ночь на понедельник на домашней арене "Нэшвилла".

Победная шайба Тарасенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция начала проверку по факту нападения на Навального в Москве
2
Подозреваемый в убийстве фармацевта в столичной аптеке задержан
3
Сергей Собянин заработал в прошлом году почти 6,5 млн рублей
4
КНДР произвела испытание баллистической ракеты
5
Тиллерсон на заседании СБ ООН забыл про постпреда Украины, передав слово другому оратору
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
КНДР осуществила ракетный запуск спустя несколько часов после заседания Совбеза ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама