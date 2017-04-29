"Клипперс" сравняли счет в серии 1/8 финала плей-офф НБА с "Ютой"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Юта" проиграла дома "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 93:98 в шестом матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Юты" Гордон Хейуорд, набравший 31 очко, у гостей - защитник Крис Пол, записавший на свой счет 29 баллов. Его партнер по команде центровой Деандре Джордан сделал дабл-дабл (13 очков и 18 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3-3.

Решающий матч за выход в 1/4 финала плей-офф состоится в ночь на понедельник на площадке "Клипперс". Победитель пары в следующем раунде сыграет с чемпионом 2015 года и финалистом плей-офф 2016-го "Голден Стэйт".