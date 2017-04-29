"Эдмонтон" обыграл "Анахайм" во втором матче 1/4 финала плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Эдмонтон" в гостях одержал победу над "Анахаймом" со счетом 2:1 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Секера (2-я минута) и Патрик Марун (27). У проигравших отличился Якоб Сильверберг (36). Российский форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на площадке семь минут и результативными действиями не отметился.
Вратарь гостей Кэм Тальбо был признан первой звездой матча. Голкипер отразил 39 из 40 бросков. Хоккеисты "Эдмонтона" нанесли по воротам соперника 23 броска.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Эдмонтона".
Big Rig's making a living around that net. It's working nicely. #StanleyCup #ANAvsEDM pic.twitter.com/5NgEk253MO— NHL (@NHL) 29 апреля 2017 г.