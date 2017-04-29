Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Эдмонтон" обыграл "Анахайм" во втором матче 1/4 финала плей-офф НХЛ

Спорт
29 апреля, 8:28 дата обновления: 29 апреля, 8:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Хоккеисты канадского клуба одержали вторую победу в гостях и ведут в серии со счетом 2-0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Эдмонтона"

Хоккеисты "Эдмонтона"

© AP Photo/David Zalubowski

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Эдмонтон" в гостях одержал победу над "Анахаймом" со счетом 2:1 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Секера (2-я минута) и Патрик Марун (27). У проигравших отличился Якоб Сильверберг (36). Российский форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на площадке семь минут и результативными действиями не отметился.

Вратарь гостей Кэм Тальбо был признан первой звездой матча. Голкипер отразил 39 из 40 бросков. Хоккеисты "Эдмонтона" нанесли по воротам соперника 23 броска.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Эдмонтона".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: народ Черногории не выиграет от вступления страны в НАТО
2
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
3
Тиллерсон на заседании СБ ООН забыл про постпреда Украины, передав слово другому оратору
4
КНДР произвела испытание баллистической ракеты
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
КНДР осуществила ракетный запуск спустя несколько часов после заседания Совбеза ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама