"Эдмонтон" обыграл "Анахайм" во втором матче 1/4 финала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Эдмонтон" в гостях одержал победу над "Анахаймом" со счетом 2:1 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Секера (2-я минута) и Патрик Марун (27). У проигравших отличился Якоб Сильверберг (36). Российский форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на площадке семь минут и результативными действиями не отметился.

Вратарь гостей Кэм Тальбо был признан первой звездой матча. Голкипер отразил 39 из 40 бросков. Хоккеисты "Эдмонтона" нанесли по воротам соперника 23 броска.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Эдмонтона".

Big Rig's making a living around that net. It's working nicely. #StanleyCup #ANAvsEDM pic.twitter.com/5NgEk253MO — NHL (@NHL) 29 апреля 2017 г.