Херберт: Квят ни в чем не уступает партнеру по "Торо Россо" Сайнсу-младшему

СОЧИ, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят на равных выступает с партнером по коллективу испанцем Карлосом Сайнсом-младшим. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом гонщик "Формулы-1" Джонни Херберт.

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо". На следующий сезон он был переведен в команду "Ред Булл", однако после неудачного выступления на Гран-при России 2016 года россиянин был отправлен обратно в "Торо Россо", которая является младшей командой "Ред Булл".

"Вспомните прошлый год. Перед Сочи Квят показал великолепную гонку в Китае, где был на подиуме, - сказал Херберт. - Потом была прекрасная квалификация здесь, но в гонке случилось то, что случилось. Такое бывает в спорте, через это надо пройти".

"Но сейчас я очень рад тому, как выступает Даниил, тому, как складывается его карьера, - продолжил Херберт. - Он молод, очень быстр - это очевидно. Он на равных сражается с Карлосом Сайнсом-младшим, и непонятно, кто из них достоин называться первым пилотом в команде. Есть только одна вещь, которую я могу посоветовать Квяту: не надо спешить, быть чуть более осторожным, порой надо чуть расслабиться".

На Гран-при России Квят использует шлем с новым дизайном, на котором изображена торпеда. В прошлом году на Гран-при России Квят на первом круге дважды протаранил немецкого пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Несколькими неделями раньше, на Гран-при Китая, Квят совершил рискованный обгон Феттеля в стартовом повороте, после гонки немец высказал россиянину, что тот пронесся мимо него "как торпеда". Перед стартом нынешнего Гран-при России Квят пошутил, что его любимое занятие "торпедировать Феттеля на домашнем этапе".

"Ну и изображение торпеды на его шлеме - это отличная шутка. Это, думаю, все понимают. К этому надо относиться с чувством юмора", - добавил Херберт.