Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Херберт: Квят ни в чем не уступает партнеру по "Торо Россо" Сайнсу-младшему

Спорт
29 апреля, 9:11 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

На Гран-при России Квят использует шлем с новым дизайном, на котором изображена торпеда

Поделиться
Материал из 1 страницы
Даниил Квят

Даниил Квят

© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят на равных выступает с партнером по коллективу испанцем Карлосом Сайнсом-младшим. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом гонщик "Формулы-1" Джонни Херберт.

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо". На следующий сезон он был переведен в команду "Ред Булл", однако после неудачного выступления на Гран-при России 2016 года россиянин был отправлен обратно в "Торо Россо", которая является младшей командой "Ред Булл".

Смотрите также
Даниил Квят

Квят: гонка Гран-при России будет сложной для "Торо Россо"

"Вспомните прошлый год. Перед Сочи Квят показал великолепную гонку в Китае, где был на подиуме, - сказал Херберт. - Потом была прекрасная квалификация здесь, но в гонке случилось то, что случилось. Такое бывает в спорте, через это надо пройти".

"Но сейчас я очень рад тому, как выступает Даниил, тому, как складывается его карьера, - продолжил Херберт. - Он молод, очень быстр - это очевидно. Он на равных сражается с Карлосом Сайнсом-младшим, и непонятно, кто из них достоин называться первым пилотом в команде. Есть только одна вещь, которую я могу посоветовать Квяту: не надо спешить, быть чуть более осторожным, порой надо чуть расслабиться".

На Гран-при России Квят использует шлем с новым дизайном, на котором изображена торпеда. В прошлом году на Гран-при России Квят на первом круге дважды протаранил немецкого пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Несколькими неделями раньше, на Гран-при Китая, Квят совершил рискованный обгон Феттеля в стартовом повороте, после гонки немец высказал россиянину, что тот пронесся мимо него "как торпеда". Перед стартом нынешнего Гран-при России Квят пошутил, что его любимое занятие "торпедировать Феттеля на домашнем этапе".

"Ну и изображение торпеды на его шлеме - это отличная шутка. Это, думаю, все понимают. К этому надо относиться с чувством юмора", - добавил Херберт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1 Гран-при России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: народ Черногории не выиграет от вступления страны в НАТО
2
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
3
Тиллерсон на заседании СБ ООН забыл про постпреда Украины, передав слово другому оратору
4
КНДР произвела испытание баллистической ракеты
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
КНДР осуществила ракетный запуск спустя несколько часов после заседания Совбеза ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама