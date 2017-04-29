"СКА-Хабаровск" потерял шансы напрямую выйти в РФПЛ

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "СКА-Хабаровск" сыграл вничью со "Спартаком-Нальчиком" со счетом 0:0 в домашнем матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата клуб их Хабаровска занимает четвертое место, набрав 52 очка и на 13 баллов отставая от идущего вторым "Тосно". Таким образом, "СКА-Хабаровск" потерял шансы завоевать прямую путевку в премьер-лигу, куда гарантированно выходят первые две команды ФНЛ. Клубы, занявшие третье и четвертое места, будут бороться за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата России в переходных матчах с 13-й и 14-й командами премьер-лиги.
"Спартак-Нальчик" с 37 очками идет 13-м и находится на расстоянии трех очков от зоны вылета в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).
В следующем туре "СКА-Хабаровск" в гостях сыграет с "Лучом-Энергией", "Спартак-Нальчик" на своем поле примет "Химки". Обе встречи пройдут 6 мая.