Василевский заявил, что согласится с любым решением НХЛ по Олимпиаде-2018

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Андрей Василевский примет любое решение лиги по участию ее игроков в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее НХЛ сообщила, что не будет приостанавливать сезон ради олимпийского турнира и не станет отпускать своих игроков в Южную Корею. Позднее президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк заявил, что вероятность участия игроков лиги в Играх-2018 еще сохраняется.

"Я, наверное, тоже буду слушать лигу. Если мне скажут: "Езжай, но мы с тобой расторгнем контракт", естественно, я не поеду. Зачем мне жертвовать тем, к чему я стремился с самого детства", - сказал вратарь.

" Ни в коем случае не хочу сказать, что Олимпиада - это проходной турнир, - продолжил Василевский. - Безусловно, быть там очень почетно, это мечта многих. Но жертвовать своей постоянной работой... Если разрешат, я поеду, а так я присоединяюсь к Никите Кучерову - как скажут в НХЛ, так и будет".

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пхенчхане с 14 по 25 февраля.