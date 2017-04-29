Василевский считает, что окончательно акклиматизируется к старту ЧМ по хоккею

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ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" и сборной России Андрей Василевский надеется, что его акклиматизация завершится к началу чемпионата мира. Такое мнение он высказал журналистам.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.
"Не могу сказать, что чувствую себя идеально, но намного лучше, чем было раньше. Даже не знаю, почему в этом сезоне акклиматизация так тяжело дается. Думал, будет легче перейти на большие площадки", - сказал вратарь.
"На тренировках тяжело давался это момент, - проложил Василевский.- Пока состояние неидеальное, нужно еще несколько матчей. Как раз мы играем эти игры (матчи Евротура - прим ТАСС), чтобы приспособиться к большим площадкам на чемпионате мира".
Оставшиеся матчи заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр - пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля. В субботу россияне сыграют с финнами (начало 14:00 мск), в воскресенье - с чехами (начало 19:30 мск).
Вратарь клуба НХЛ "Коламбус" Бобровский участия в предстоящем мировом первенстве не примет. По его словам, одной из основных причин отказа стала накопившаяся усталость.
"Если бы Бобровский был в команде, то я бы не приехал. Не было бы смысла приезжать, ведь он считается у нас первым номером. Лучше бы я, наверное, болячки залечил. Но я получил вызов и всегда рад сыграть за сборную. Тем более мы рано закончили сезон, а мне побольше хотелось поиграть в хоккей", - сказал Василевский.
Бобровский был номинирован на "Везина Трофи" - приз лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного сезона.
"Знаете, там много вратарей, которые достойны этого приза. Сезон Бобровский провел очень хороший, но и Прайс с Холтби тоже себя показали. Я не люблю загадывать, победит достойный", - считает голкипер "Тампа-Бэй".
Также он отметил, что победа на чемпионате мира для него важнее индивидуальных призов. "Я выберу чемпионат мира. Только эгоист может выбрать личный приз. Везина это хорошо, но когда речь идет о чемпионате мира или Олимпиаде, то личная награда уходит в сторону", - считает Василевский.