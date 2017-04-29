Василевский: Сорокин и Шестеркин должны попробовать свои силы в НХЛ

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вратари Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестеркин (СКА) должны попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал вратарь клуба НХЛ "Тампа" и сборной России Андрей Василевский.

"Они хорошие ребята, оба очень усердно работают. Я не видел их в игре, но, судя по тренировкам и их работе, они молодцы. Не знаю, затерялись бы они в НХЛ. Пускай пробуют и уезжают, они должны себя там попробовать", - считает Василевский.

21-летний Сорокин в розыгрыше Кубка Гагарина 2017 года дошел вместе с ЦСКА до полуфинала Западной конференции, 21-летний Шестеркин в составе петербургского клуба стал обладателем трофея. Оба игрока призывались в сборную России и становились в ее составе обладателями бронзовых наград чемпионата мира 2016 года.

Василевский признался, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) следит только за выступлениями "Автомобилиста", поскольку в екатеринбургском клубе играет его старший брат Алексей.

"Автомобилист" - единственная команда за которой я слежу, потому что там играет мой брат. Очень рад его успехам, смотрю каждый обзор", - рассказал вратарь "Тампы".

24-летний Алексей Василевский выступает за "Автомобилист" с 2015 года. В прошедшем регулярном сезоне защитник в 48 матчах набрал 19 очков (6 шайб + 13 передач), а его клуб не сумел пробиться в плей-офф КХЛ.