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Василевский: Сорокин и Шестеркин должны попробовать свои силы в НХЛ

Спорт
29 апреля, 10:06 UTC+3 ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

21-летний Сорокин в розыгрыше Кубка Гагарина 2017 года дошел вместе с ЦСКА до полуфинала Западной конференции

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Илья Сорокин

Илья Сорокин

© Петр Ковалев/ТАСС

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вратари Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестеркин (СКА) должны попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал вратарь клуба НХЛ "Тампа" и сборной России Андрей Василевский.

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"Они хорошие ребята, оба очень усердно работают. Я не видел их в игре, но, судя по тренировкам и их работе, они молодцы. Не знаю, затерялись бы они в НХЛ. Пускай пробуют и уезжают, они должны себя там попробовать", - считает Василевский.

21-летний Сорокин в розыгрыше Кубка Гагарина 2017 года дошел вместе с ЦСКА до полуфинала Западной конференции, 21-летний Шестеркин в составе петербургского клуба стал обладателем трофея. Оба игрока призывались в сборную России и становились в ее составе обладателями бронзовых наград чемпионата мира 2016 года.

Василевский признался, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) следит только за выступлениями "Автомобилиста", поскольку в екатеринбургском клубе играет его старший брат Алексей.

"Автомобилист" - единственная команда за которой я слежу, потому что там играет мой брат. Очень рад его успехам, смотрю каждый обзор", - рассказал вратарь "Тампы".

24-летний Алексей Василевский выступает за "Автомобилист" с 2015 года. В прошедшем регулярном сезоне защитник в 48 матчах набрал 19 очков (6 шайб + 13 передач), а его клуб не сумел пробиться в плей-офф КХЛ.

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