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Поветкин поднялся на вторую строчку в рейтинге Международной боксерской организации

Спорт
29 апреля, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Первую строчку занимает украинец Владимир Кличко, третью - болгарин Кубрат Пулев

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский супертяжеловес Александр Поветкин, не проводящий рейтинговых боев, поднялся на вторую строчку в рейтинге Международной боксерской организации (IBO). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Первую строчку занимает украинец Владимир Кличко, третью - болгарин Кубрат Пулев.

Поветкин ранее находился на третьей позиции рейтинга.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг. Это произошло после положительной допинг-пробы, содержащей остарин и взятой 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, который был нокаутирован, а поединок был нетитульным.

В июне 2017 года истечет условная дисквалификация Поветкина (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). Это значит, что на момент ожидаемого боя (1 июля 2017 года) он юридически не будет иметь никаких ограничений.

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