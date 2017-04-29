Чемпионат России среди любителей по зимним и летним видам спорта может пройти в Удмуртии

ИЖЕВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по зимним и летним видам спорта среди любителей может пройти в Удмуртии, с такой инициативой руководство региона намерено обратиться к правительству РФ в ближайшие дни. Об этом сообщил врио главы республики Александр Бречалов на открытии выставки "Туризм. Спорт. Отдых", посвященной 75-летию четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Галины Кулаковой.

"Мы выходим с очень серьезной, большой инициативой в адрес правительства РФ и Министерства спорта РФ - об учреждении чемпионата России среди любителей по зимним и летним видам спорта, - сказал Бречалов. - Таких турниров у нас еще нет, но при этом в мире любительский спорт именно в формате международных турниров очень серьезно развивается".

По словам врио главы Удмуртии, соответствующие письма будут направлены от республики в адрес Минспорта России и федераций ряда видов спорта 2 мая. Он также отметил, что в этом направлении "у региона есть поддержка инвесторов, занимающихся организацией спортивных соревнований".

"Я очень надеюсь, что такой инициативой, если нас правительство РФ поддержит, мы дадим старт новой истории развития любительского спорта в России, и со временем Россия займет достойное место на площадке любительских стартов", - заявил врио главы региона.