Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпионат России среди любителей по зимним и летним видам спорта может пройти в Удмуртии

Спорт
29 апреля, 11:03 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 29, апреля. /ТАСС

По словам врио главы Удмуртии, соответствующие письма будут направлены от республики в адрес Минспорта России и федераций ряда видов спорта 2 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИЖЕВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по зимним и летним видам спорта среди любителей может пройти в Удмуртии, с такой инициативой руководство региона намерено обратиться к правительству РФ в ближайшие дни. Об этом сообщил врио главы республики Александр Бречалов на открытии выставки "Туризм. Спорт. Отдых", посвященной 75-летию четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Галины Кулаковой.

"Мы выходим с очень серьезной, большой инициативой в адрес правительства РФ и Министерства спорта РФ - об учреждении чемпионата России среди любителей по зимним и летним видам спорта, - сказал Бречалов. - Таких турниров у нас еще нет, но при этом в мире любительский спорт именно в формате международных турниров очень серьезно развивается".

По словам врио главы Удмуртии, соответствующие письма будут направлены от республики в адрес Минспорта России и федераций ряда видов спорта 2 мая. Он также отметил, что в этом направлении "у региона есть поддержка инвесторов, занимающихся организацией спортивных соревнований".

"Я очень надеюсь, что такой инициативой, если нас правительство РФ поддержит, мы дадим старт новой истории развития любительского спорта в России, и со временем Россия займет достойное место на площадке любительских стартов", - заявил врио главы региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
2
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
3
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
4
СМИ: в Турции заблокировали доступ к Wikipedia
5
У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне
6
Полиция просит воздержаться от участия в незаконной акции в центре Москвы
7
СМИ: авианосец США Carl Vinson находится у берегов Нагасаки и может выйти в Японское море
Темы дня
Загрузка...
Реклама