ВТБ будет титульным спонсором Гран-при России на протяжении 9 лет

СОЧИ, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спонсорское соглашение между группой ВТБ и российским этапом чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" рассчитано на девять лет. Об этом ТАСС заявил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Василий Титов.

Группа ВТБ стала титульным партнером Гран-при России в феврале.

"Формула-1" - это одно из самых интересных соревнований в мире, - отметил Титов. - Очевидно, оно в нашей стране недооценено, но со всех точек зрения требует внимательного и очень серьезного отношения. Мы сюда пришли надолго - контракт рассчитан на девять лет. Думаю, мы за это время сумеем поменять ситуацию в хорошую сторону".

Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года.