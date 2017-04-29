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Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции

Спорт
29 апреля, 11:48 дата обновления: 29 апреля, 11:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что хоккеист доигрывал концовку сезона с травмой и из-за повреждения может пропустить турнир

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук не сможет принять участие в матчах чемпионата мира 2017 года по хоккею из-за операции на колене. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Юрий Николаев.

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук пройдет медобследование в Германии в связи с травмой колена

Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что хоккеист доигрывал концовку сезона с травмой и из-за повреждения может пропустить чемпионат мира. Позже Николаев подтвердил, что 34-летний форвард пройдет медобследование в Германии в связи с травмой колена.

"Ему предстоит операция (на колене), он пропустит чемпионат мира", - сказал Николаев.

Ковальчук регулярно играл в плей-офф чемпионата КХЛ, который завершился 16 апреля. В финальной серии армейцы обыграли магнитогорский "Металлург". В плей-офф форвард провел 18 матчей, набрав 9 очков (6 шайб + 3 передачи). В регулярном чемпионате на его счету 78 (32+46) очков в 60 играх. 

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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