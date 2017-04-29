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Парк Кубка конфедераций по футболу открылся в Москве

Спорт
29 апреля, 12:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Парк будет работать в Москве 29 и 30 апреля

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Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака у трофея Кубка конфедераций

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака у трофея Кубка конфедераций

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Парк, посвященный футбольному Кубку конфедераций 2017 года, открылся в московском "Музеоне", передает с места событий корреспондент ТАСС.

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В церемонии открытия парка приняли участие председатель оргкомитета "Россия-2018", президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, а также специально приглашенный гость, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи. Встречал гостей парка официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака.

"Остается 49 дней до того, как Россия примет этот замечательный турнир. Россия абсолютно готова к турниру, в каждом городе открыты билетные центры. Лучшие команды мира подарят нам наслаждение от футбола. Уверен, что мы проведем турнир на самом высоком уровне", - сказал Мутко.

В программе развлечений парка планируется розыгрыш билетов на московские матчи Кубка конфедераций (каждый два часа), пройдет викторина на знание талисманов мирового первенства, а также будет выставлен "робокипер" - робот- вратарь, который реагирует на мяч быстрее любого голкипера. В том числе в парке будет выставлен главный трофей предстоящего в 2017 году турнира, с которым можно будет сфотографироваться всем желающим.

Парк будет работать в Москве 29 и 30 апреля.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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