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Товарищеский матч бывших звезд "Реала" и "Барселоны" прошел в Бейруте

Спорт
29 апреля, 12:18 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Президент Ливана Мишель Аун принял звезд испанского футбола во дворце Баабда

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БЕЙРУТ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Известные в прошлом футболисты испанских клубов "Реал" и "Барселона" сыграли в пятницу товарищеский матч на стадионе имени Камиля Шамуна в ливанской столице. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

"Барселона" открыла счет на 8-й минуте встречи - Рональдиньо сыграл в одно касание с Людовиком Жюли, и француз поразил ворота соперника. "Реал" отыгрался на 29-й минуте - мощным ударом с линии штрафной ворота поразил Фернандо Санс. Через 10 минут Симау Саброза вновь вывел каталонцев вперед с подачи Рональдиньо, на 62-й минуте бразилец вновь ассистировал Жюли, который оформил дубль. За десять минут до финального свистка "Реал" после шквала атак сократил разрыв в счете, но свести матч к ничьей так и не сумел.

За каталонцев также играли Джанлука Дзамбротта, Луис Гарсия, Эрик Абидаль и Эдгар Давидс, за королевский клуб - Фернандо Морьентес и Кристиан Карамбё.

"Игра была восхитительной, и я испытываю трепет при мысли о том, что она завершилась так же, как и "эль класико" между "Реалом" и "Барселоной" (2:3) на прошлой неделе на стадионе Сантьяго Бернабеу", - сказал журналистам после матча Жюли. По его словам, все футболисты остались довольны оказанным им в Бейруте приемом.

"Ливанцы - очень приятный и забавный народ, но при этом они отличные организаторы", - отметил Рафаэль Гарсия, готовивший к матчу "Реал". Тренером каталонцев был Хосе Мария Бакеро.

Президент Ливана Мишель Аун принял звезд испанского футбола во дворце Баабда, премьер-министр Саад Харири, встретился со спортсменами во дворце Серай. Чтобы увидеть легендарных игроков "Реала" и "Барселоны", в Бейрут прибыли поклонники испанских клубов из соседних арабских государств. На стадионе за матчем "Реала" и "Барселоны" наблюдали 38 тыс. зрителей, прямая трансляция велась на Испанию, страны Ближнего Востока и Персидского залива.

"Мы увидели на поле выдающихся футболистов, которые нисколько не растеряли форму, несмотря на возраст. Это был исторический матч", - поделился своим мнением один из болельщиков по имени Омар Ганем.

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