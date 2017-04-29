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Мутко: российская футбольная общественность слишком много говорит о судействе

Спорт
29 апреля, 12:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Вице-премьер отметил, что в современном мире, где зрителям легко доступен просмотр повторов с разных ракурсов, не обойтись без новых технологий

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проблема судейства назрела в российском футболе, однако часто ей уделяется слишком много внимания. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Мы просто слишком много говорим о судействе, - сказал он. - Конечно, оно не идеальное, так же, как и игра команд; да, надо готовить судей, мы этим слабо занимались. Задача судейства - отобрать арбитра, подготовить и удержать. Сейчас появляется ряд молодых арбитров; кто-то не справляется, значит, судить они больше не будут, раз так некоторые себя ведут".

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Вице-премьер отметил, что в современном мире, где зрителям легко доступен просмотр повторов с разных ракурсов, не обойтись без новых технологий.

"Поэтому мы сейчас обратимся в ФИФА по техническим средствам, которые будут использованы на Кубке конфедераций (система видеопомощи судьям - прим. ТАСС), чтобы, возможно, в виде эксперимента оставить их на этих стадионах. Но мы-то можем по несколько раз посмотреть повтор, а судьям нужно моментально принимать решения, - подчеркнул Мутко. - Некоторые люди не смотрят футбол, смотрят на результат, там три пенальти (матч 25-го тура "Анжи" - "Томь"), и начинаются разговоры, а потом смотришь - что же, он не должен был ставить? Там человека во вратарской просто сбивают".

"У нас новый руководитель судейского комитета, экспертная комиссия, кое-что изменили в системах оценки, поощрения, зарплат. Сузили круг арбитров, которые будут судить матчи. Будем стараться, чтобы эти пять туров прошли достойно", - подытожил вице-премьер.

Матчи 26-го тура чемпионата пройдут с 29 апреля по 1 мая.

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