Серебряный призер ЧЕ-2017 гимнаст Ланкин выступит на международном турнире в Хорватии

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Ланкин, завоевавший на чемпионате Европы - 2017 по спортивной гимнастике серебро в вольных упражнениях, выступит на майском этапе World Challenge Cup в хорватском Осиеке. Об этом сообщил ТАСС представитель оргкомитета соревнований.
Всего в турнире примут участие семь представителей России. Вместе с Ланкиным в Хорватии выступит другой участник последнего континентального первенства Кирилл Прокопьев. В заявку также вошли Владислав Поляшов, Кирилл Потапов, Лилия Ахаимова, Анастасия Ильянкова и Елизавета Кочеткова.
Турнир пройдет с 18 по 21 мая. Будут разыграны награды в упражнениях на отдельных снарядах, в квалификации на каждом снаряде могут выступать не более двух представителей от одной страны.