Мутко: строительство стадиона ЧМ-2018 в Калининграде идет с опережением графика

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Строительство арены в Калининграде к чемпионату мира 2018 года по футболу идет с опережением графика. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Ранее стало известно, что в соответствии с распоряжением правительства РФ срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде перенесен с 2017 на 2018 год. Однако врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов пояснил, что этот сдвиг носит технический характер, и что речь идет о технологическом оснащении арены.

"Стадион не вызывает сомнений, идем с опережением графика. Больше вопросов возникает по дорогам, гостиницам", - сказал Мутко.

Строительство стадиона ведется на острове Октябрьский в центральной части Калининграда. Арена размещается на площадке площадью более 22 га. Сумма госконтракта на строительство составляет 17 млрд 362 млн рублей. Строящийся стадион рассчитан на 35 тыс. мест, включая временные трибуны на 10 тыс. болельщиков.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.