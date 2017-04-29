Оправданный по делу о мельдонии боксер Михалкин проведет бой за титул чемпиона мира IBO

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Оправданный по делу об употреблении мельдония россиянин Игорь Михалкин проведет поединок с южноафриканцем Томасом Остхейзеном 19 мая за вакантный титул чемпиона мира по "малозначительной" версии Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 79,38 кг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBO.

"Поединок санкционирован. Он пройдет 19 мая в Гамбурге", - сказал собеседник агентства.

Ранее титул чемпиона мира IBO в этом весе принадлежал россиянину Умару Саламову.

В конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан по делу об употреблении мельдония. Допинг-проба Михалкина дала положительный результат в марте 2016 года. Она была взята 12 марта после успешной защиты российским боксером титула чемпиона Европы в весовой категории до 79,38 кг, когда он единогласным решением судей победил француза Патрика Буа. Впоследствии результат боя бы аннулирован, а Михалкин лишен титула.

В послужном списке 31-летнего россиянина 19 побед (девять - нокаутом) и одно поражение. В активе Остхейзена 26 побед (15 нокаутом), ни одного поражения и две ничьи.