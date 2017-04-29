Мутко: возможное расследование в отношении Инфантино не имеет отношения к ЧМ в России

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Возможное расследование комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении президента организации Джанни Инфантино не должно касаться чемпионата мира в России. Об этом журналистам заявил председатель оргкомитета "Россия 2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ранее немецкий еженедельник Spiegel сообщил, что комитет по этике ФИФА начал очередное расследование в отношении Инфантино.

"Надо к этому спокойно относится, это нас не должно касаться - мы честно получили чемпионат мира. Других вопросов к России быть не может. Скандалы были все время, на нас пытаются бросить тень, но, считаю, что решение отдать чемпионат мира нам - одно из лучших решений ФИФА", - прокомментировал ситуацию Мутко.

Немецкие издания ранее уже неоднократно писали о расследованиях ФИФА в отношении Инфантино. Но комитет по этике ФИФА не выявил нарушений со стороны швейцарского функционера.