Мутко: возможное расследование в отношении Инфантино не имеет отношения к ЧМ в России

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МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Возможное расследование комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении президента организации Джанни Инфантино не должно касаться чемпионата мира в России. Об этом журналистам заявил председатель оргкомитета "Россия 2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Ранее немецкий еженедельник Spiegel сообщил, что комитет по этике ФИФА начал очередное расследование в отношении Инфантино.
"Надо к этому спокойно относится, это нас не должно касаться - мы честно получили чемпионат мира. Других вопросов к России быть не может. Скандалы были все время, на нас пытаются бросить тень, но, считаю, что решение отдать чемпионат мира нам - одно из лучших решений ФИФА", - прокомментировал ситуацию Мутко.
Немецкие издания ранее уже неоднократно писали о расследованиях ФИФА в отношении Инфантино. Но комитет по этике ФИФА не выявил нарушений со стороны швейцарского функционера.