Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с финнами

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ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер Андрей Василевский сыграет в основном составе сборной России в матче "Чешских хоккейных игр" - этапа Евротура - против команды Финляндии.
Вторым голкипером российской команды значится Илья Сорокин.
Встреча состоится в субботу в Ческе-Будеевице и начнется в 14:00 мск.
Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:
В четверг россияне уступили шведам в вынесенном матче Евротура (3:4 ОТ). Остальные встречи заключительного Чешских хоккейных игр пройдут в Ческе-Будеевице. В воскресенье подопечные Олега Знарка в заключительном матче соревнований встретятся с чехами (начало 19:30 мск). --0--рч/ту