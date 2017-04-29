Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с финнами

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер Андрей Василевский сыграет в основном составе сборной России в матче "Чешских хоккейных игр" - этапа Евротура - против команды Финляндии.

Вторым голкипером российской команды значится Илья Сорокин.

Встреча состоится в субботу в Ческе-Будеевице и начнется в 14:00 мск.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Валерий Ничушкин;

Иван Проворов - Андрей Миронов, Никита Гусев - Владислав Наместников - Никита Кучеров;

Михаил Науменков - Виктор Антипин, Роман Любимов - Вадим Шипачев - Сергей Плотников;

Алексей Береглазов - Артем Зуб, Анатолий Голышев - Андрей Светлаков - Антон Бурдасов.

В четверг россияне уступили шведам в вынесенном матче Евротура (3:4 ОТ). Остальные встречи заключительного Чешских хоккейных игр пройдут в Ческе-Будеевице. В воскресенье подопечные Олега Знарка в заключительном матче соревнований встретятся с чехами (начало 19:30 мск). --0--рч/ту