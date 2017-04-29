Чемпионка мира Кучина поедет на этап "Бриллиантовой лиги" в Юджин вместе с личным тренером

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина (Ласицкене), получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе, отправится на свой первый в летнем сезоне турнир - этап "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине - вместе с личным тренером Геннадием Габриляном. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.
"На турнир в Юджинк была приглашена не только Мария, но и ее тренер, - заметила Назарова. - Он будет также аккредитован и получит возможность присутствовать на соревнованиях на общих основаниях".
Соревнования в Юджине пройдут 26-27 мая. Из российских спортсменов в них также примут участие чемпионка Европы прыгунья в длину Дарья Клишина и чемпион мира 2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
Как сообщил в пятницу ТАСС исполнительный директор департамента коммуникаций IAAF Крис Тернер, его организация до настоящего времени не определилась с тем, получат ли право аккредитоваться на августовский чемпионат мира в Лондоне личные тренеры российских спортсменов, получивших возможность выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа 2017 года.
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры отечественной легкой атлетики: Кучина (Лаcицкене), Шубенков, Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.