Форвард "Чикаго" Панарин приедет в сборную России по хоккею 1 мая

Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедерацийСпорт 29 апреля, 13:41
Мутко хочет, чтобы "Лужники" имели столь же высокий кубковый статус, как и "Уэмбли"Спорт 29 апреля, 13:33
Мутко уверен, что сборная России по футболу сыграет с чилийцами на стадионе ЦСКАСпорт 29 апреля, 13:19
Форвард "Чикаго" Панарин приедет в сборную России по хоккею 1 маяСпорт 29 апреля, 13:14
Феттель показал лучший результат в третьей практике Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 13:13
Глава FIA: Гран-при России является посланием безопасности на дорогахСпорт 29 апреля, 13:09
Чемпионка мира Кучина поедет на этап "Бриллиантовой лиги" в Юджин вместе с личным тренеромСпорт 29 апреля, 12:59
Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с финнамиСпорт 29 апреля, 12:55
Мутко: возможное расследование в отношении Инфантино не имеет отношения к ЧМ в РоссииСпорт 29 апреля, 12:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Артемий Панарин присоединится к национальной команде для подготовки к чемпионату мира 1 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
"Панарин присоединится к сборной 1 мая", - сообщили в пресс-службе ФХР.
"Чикаго" уступил "Нэшвиллу" в серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 0-4. В регулярном чемпионате НХЛ на счету Панарина 74 очка (31 шайба + 43 передач).
Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Россияне сыграют в группе А.