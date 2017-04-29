Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко уверен, что сборная России по футболу сыграет с чилийцами на стадионе ЦСКА

Спорт
29 апреля, 13:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее было объявлено, что игра пройдет 9 июня в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион ЦСКА

Стадион ЦСКА

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко уверен, что организации удастся договориться о проведении товарищеского матча сборной страны с командой Чили на домашнем стадионе ЦСКА.

Ранее было объявлено, что игра пройдет 9 июня в Москве.

"Я убежден, мы договоримся и сыграем на стадионе ЦСКА с чилийцами, чтобы показать его (стадиона) значимость для страны, поддержать владельцев стадиона, потому что это одна из лучших арен страны", - сказал он.

Матч с чилийцами будет для сборной России подготовительным к домашнему Кубку конфедераций. На групповом этапе турнира россияне сыграют с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казань).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
2
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
3
У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне
4
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
7
Работа берлинского аэропорта Тегель полностью приостановлена
Темы дня
Загрузка...
Реклама