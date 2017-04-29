Мутко уверен, что сборная России по футболу сыграет с чилийцами на стадионе ЦСКА

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко уверен, что организации удастся договориться о проведении товарищеского матча сборной страны с командой Чили на домашнем стадионе ЦСКА.

Ранее было объявлено, что игра пройдет 9 июня в Москве.

"Я убежден, мы договоримся и сыграем на стадионе ЦСКА с чилийцами, чтобы показать его (стадиона) значимость для страны, поддержать владельцев стадиона, потому что это одна из лучших арен страны", - сказал он.

Матч с чилийцами будет для сборной России подготовительным к домашнему Кубку конфедераций. На групповом этапе турнира россияне сыграют с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казань).