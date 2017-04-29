Мутко хочет, чтобы "Лужники" имели столь же высокий кубковый статус, как и "Уэмбли"

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МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко хочет, чтобы "Лужники" после чемпионата мира 2018 года стали постоянным местом проведения финала Кубка России и были похожи в этом плане на английский стадион "Уэмбли". Об этом он рассказал журналистам.
"Я говорил, что после чемпионата мира мы примем специальное решение, чтобы "Лужники" всегда принимали финалы Кубка России, чтобы все знали, что главный турнир страны проводится в "Лужниках". Мы подумаем о придании большего статуса (турниру), чтобы за него была борьба, потому что это единственный проект, в котором принимают участие все команды - от любителей до профессионалов. Мы попробуем сделать так, чтобы этот проект получил поддержку, чтобы он проводился в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли", - сказал Мутко.
"Лужники" - главный стадион страны, я от него в восторге, недавно его посетил, это будет украшение нашей страны. Я благодарен Собянину и правительству Москвы, они его сделали спокойно, без надрыва. "Лужники" преображаются, это будет спортивный кластер, там уже много людей занимаются спортом, там будет восстановлен бассейн и все будет сделано, чтобы это был полноценный центр спорта", - добавил президент РФС.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. На стадионе "Лужники" пройдут семь игр, в том числе матч открытия, полуфинал и финал.