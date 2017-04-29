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Мутко хочет, чтобы "Лужники" имели столь же высокий кубковый статус, как и "Уэмбли"

Спорт
29 апреля, 13:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Вице-премьер РФ заявил, что в восторге от московского стадиона

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко хочет, чтобы "Лужники" после чемпионата мира 2018 года стали постоянным местом проведения финала Кубка России и были похожи в этом плане на английский стадион "Уэмбли". Об этом он рассказал журналистам.

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"Я говорил, что после чемпионата мира мы примем специальное решение, чтобы "Лужники" всегда принимали финалы Кубка России, чтобы все знали, что главный турнир страны проводится в "Лужниках". Мы подумаем о придании большего статуса (турниру), чтобы за него была борьба, потому что это единственный проект, в котором принимают участие все команды - от любителей до профессионалов. Мы попробуем сделать так, чтобы этот проект получил поддержку, чтобы он проводился в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли", - сказал Мутко.

"Лужники" - главный стадион страны, я от него в восторге, недавно его посетил, это будет украшение нашей страны. Я благодарен Собянину и правительству Москвы, они его сделали спокойно, без надрыва. "Лужники" преображаются, это будет спортивный кластер, там уже много людей занимаются спортом, там будет восстановлен бассейн и все будет сделано, чтобы это был полноценный центр спорта", - добавил президент РФС.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. На стадионе "Лужники" пройдут семь игр, в том числе матч открытия, полуфинал и финал.

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