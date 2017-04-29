Мутко: "Лужники" могут претендовать на проведение финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Обновленный стадион "Лужники" может стать претендентом на проведение финала Лиги чемпионов по футболу, срок подачи заявки нужно обсуждать. Об этом журналистам заявил вице- премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Лужники" уже принимали финал Лиги чемпионов в 2008 году.

"Проведение финала еврокубка? Почему бы нет? Просто мы находимся в таком положении, что проводим у себя Кубок конфедераций, потом чемпионат мира, в 2020 году - чемпионат Европы, поэтому, когда начинаем подавать заявки, нам говорят быть поскромнее. В целом я уверен, что "Лужники" могут претендовать на проведение финала Лиги чемпионов, надо просто обсуждать сроки", - заявил Мутко.

В марте генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил ТАСС, что РФС планирует подать заявку на проведение на стадионе московского ЦСКА "ВЭБ-Арена" матча за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20.

"До 2019 года нам крайне сложно это сделать, потому что мы являемся футбольной столицей мира. Вы видите политику УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) - она отдает финалы еврокубков странам, которые не могу принять чемпионаты мира и Европы. Наверное, это правильно, так развивается футбол, они стараются принести футбол в каждую европейскую точку", - заключил глава РФС.