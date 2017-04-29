Тестирование на попадание в состав сборной России по бобслею прошли 40 спортсменов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сорок представителей различных видов спорта, в первую очередь легкой атлетики, приняли участие в тестовом просмотре кандидатов в сборную России по бобслею, который проходил в субботу на базе в подмосковном Парамонове. Как сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков, после тщательного изучения полученной информации будет принято решение о возможности включения лучших спортсменов в список кандидатов во взрослую и молодежную команды.

"В тестировании приняли участие сорок спортсменов из разных регионов России, многие из них ранее занимались легкой атлетикой, - заметил Зубков. - Это мероприятие проходило под контролем старшего тренера сборной и других представителей тренерского штаба. В ближайшее время я получу полную информацию по тестированию, и после этого мы будем принимать решение о возможности включения кого-то из тестировавшихся в список кандидатов в национальную и молодежную команду как в бобслее, так и в скелетоне".

Желающие сменить спортивную специализацию и перейти в бобслей сдавали прыжок в длину с места, гладкий бег на 50 метров и толкание тачки с грузом 100 килограммов на дистанции 30 метров.

Как рассказала ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова, в прошлогоднем тестировании принимала участие Анастасия Кочержова, которая спустя полгода стала соавтором исторического успеха, завоевав первую российскую женскую медаль на чемпионате Европы по бобслею в немецком Винтерберге.