ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче молодежного чемпионата России

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью со столичным "Спартаком" со счетом 2:2 в домашнем матче 26-го тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Федор Чалов (3-я минута) и Дмитрий Меренчуков (87). У гостей отличились Даниил Горовых (37) и Владлен Бабаев (58). Красно-белые прервали свою семиматчевую победную серию.
В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата ЦСКА продолжает лидировать, набрав 59 очков, "Спартак" с 56 баллами идет вторым. У идущего третьим санкт-петербургского "Зенита" в активе 47 очков, свой матч тура сине-бело- голубые проведут в воскресенье.
"Спартак" в следующем туре на своем поле примет "Томь", ЦСКА в гостях сыграет с пермским "Амкаром". Обе встречи пройдут 5 мая.