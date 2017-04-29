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Член совета ФИФА шейх Ахмад опроверг причастность к коррупционному скандалу

Спорт
29 апреля, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

В четверг член комитета ФИФА по аудиту, глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай в суде Бруклина признал себя виновным в коррупции

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), член совета Международной федерации футбола (ФИФА) шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах опроверг информацию о своей причастности к коррупционному скандалу в ФИФА. Об этом говорится в заявлении функционера, текст которого приводит британская газета Daily Telegraph.

"Глава АНОК осведомлен о спекуляциях в СМИ, связанных с якобы совершенными платежами в отношении Ричарда Лая, которые были подвергнуты расследованию американской стороной на предмет различных нарушений, - говорится в заявлении. - Шейх Ахмад очень удивлен обвинениями и решительно опровергает их. Мы будем защищать его честь и достоинство в юридическом порядке".

В четверг член комитета ФИФА по аудиту, глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай в суде Бруклина признал себя виновным в коррупции. Чиновник обвинялся в получении взяток от футбольных функционеров; в 2011 году, согласно данным следствия, он получил 100 тысяч долларов от неназванного чиновника в Азиатской конфедерации футбола (АФК), который впоследствии претендовал на пост главы ФИФА, в обмен на голос Лая в его пользу.

Кроме того, в период с 2009 по 2014 год он получил около 850 тысяч долларов от различных футбольных чиновников в азиатском регионе за помощь в продвижении их интересов. Из-за этого ФИФА временно отстранила его от футбольной деятельности на 90 дней с возможным продлением еще на 45 дней, а позднее в СМИ появилась информация, что шейх Ахмад также причастен к данному делу.

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