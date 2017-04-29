Маркин призвал болельщиков достойно принять любой результат дерби ЦСКА - "Спартак"

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин призвал болельщиков московских ЦСКА и "Спартака" спокойно и достойно принять любой итоговый результат предстоящей игры команд. Об этом он сказал ТАСС.

ЦСКА и "Спартак" встретятся в матче 26-го тура чемпионата страны в воскресенье. Дерби впервые пройдет на стадионе армейцев, который открылся в сентябре прошлого года.

"Меры безопасности будут приняты, как и на всех матчах чемпионата, но особое внимание этой теме уделяться все-таки будет. Думаю, все должно пройти нормально, по крайней мере, мы на это надеемся. Пользуясь случаем, еще раз хочу призвать болельщиков оставить выяснение отношений только командам на поле и спокойно и достойно принимать любой итоговый результат", - сказал Маркин.

Встреча начнется в 17:00 мск.