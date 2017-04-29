Стадион "Лужники" планируется ввести в эксплуатацию в июне

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МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Стадион "Лужники" в Москве, который примет матчи чемпионата мира по футболу, планируется ввести в эксплуатацию в июне этого года. Об этом ТАСС сообщил директор департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.
Ранее он рассказывал, что стадион будет готов принять тестовые матчи осенью этого года.
"Стадион "Лужники" находится в высочайшей степени готовности, там уже проглядываются особенные штрихи. В июне планируется официальная сдача в эксплуатацию, после чего будем готовиться к проведению тестовых матчей перед чемпионатом мира по футболу", - сказал Гуляев.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. На стадионе "Лужники" пройдут семь игр, в том числе матч открытия, полуфинал и финал.