Россиянки Червякова и Морозова завоевали бронзу ЧЕ по бадминтону

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по бадминтону в парном разряде.
В полуфинале турнира, который проходит в Дании, российские спортсменки уступили датчанкам Камилле Риттер Юль и Кристине Педерсен со счетом 10:21, 13:21.
В решающем матче датчанки встретятся с Габриэлой Стоевой и Стефани Стоевой из Болгарии, которые в своем полуфинале оказались сильнее британок Лорен Смит и Сары Уокер. Пары, проигравшие в полуфиналах, получают бронзовые медали.