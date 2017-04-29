Россиянки Червякова и Морозова завоевали бронзу ЧЕ по бадминтону

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по бадминтону в парном разряде.

В полуфинале турнира, который проходит в Дании, российские спортсменки уступили датчанкам Камилле Риттер Юль и Кристине Педерсен со счетом 10:21, 13:21.

В решающем матче датчанки встретятся с Габриэлой Стоевой и Стефани Стоевой из Болгарии, которые в своем полуфинале оказались сильнее британок Лорен Смит и Сары Уокер. Пары, проигравшие в полуфиналах, получают бронзовые медали.