Козак: появились сомнения относительно проведения Гран-при России в ночное время

СОЧИ, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стали сомневаться в идее проведения гонки в ночное время. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Осенью 2015 года сообщалось, что Владимир Путин и на тот момент глава "Формулы-1" Берни Экклстоун достигли договоренности о проведении в России ночного Гран-при.

"Пришла новая команда в управление "Формулой-1", и возникли сомнения, есть ли смысл переносить Гран-при России на ночное время. Телевизионная картинка важна для любителей спорта во всем мире", - сказал Козак.

"Море, горы - это все очень красиво смотрится на телевизионной картинке", - отметил он.

Гонка Гран-при России состоится на "Сочи Автодроме" в воскресенье, начало в 15:00 мск.