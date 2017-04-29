Аргентина может подать заявку на проведение Олимпиады-2032

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Аргентина может выдвинуть кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
"Аргентина рассматривает возможность стать кандидатом на проведение Олимпийских игр 2032 года", - говорится в сообщении.
Олимпийские игры никогда ранее не проходили на территории Аргентины, а первая Олимпиада в Южной Америке состоялась в 2016 году в бразильском Рио-де-Жанейро. Когда начнется прием заявок для участия в борьбе за право принять Игры-2032, не сообщается.