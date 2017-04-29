Часы обратного отсчета до чемпионата мира по футболу запустили в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 29 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Часы обратного отсчета до чемпионата мира по футболу запущены на центральной набережной Волгограда в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие представители областных и городских властей, олимпийские чемпионки Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко, посол ЧМ-2018 от Волгограда, бывший футболист "Ротора" Александр Никитин.

"Не так давно прошли Олимпийские игры в Сочи, Универсиада в Казани, наконец Волгоград стал полноправным участником такого грандиозного события, как чемпионат мира по футболу. Хочется пожелать, чтобы часы обратного отсчета стали напоминанием о занятиях физической культурой и вдохновляли на это. Надо верить, что победные традиции военной истории города продолжатся на мирных фронтах, спортивных аренах", - сказала член Совета Федерации, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева.

Никитин отметил, что "до ЧМ-2018 осталось 411 дней, это совсем немного, и сегодняшний старт обратного отсчета времени позволит не только жителям города, но и его гостям реально ощутить приближение большого спортивного праздника".

Все почетные гости под бурные аплодисменты и громкие возгласы многочисленных гостей нажали кнопку старта часов, выполненную в виде футбольного мяча, таким образом начался отсчет дней, часов и минут до старта чемпионата. Часы установлены на центральной набережной Волгограда, где во время игр ЧМ-2018 будет располагаться фан-зона. Часы выполнены из антивандальных материалов, снабжены Wi-Fi-роутером и встроенной камерой, с помощью которой каждый желающий может сделать свой снимок.

"Волгоград стал восьмым городом, в котором запущены часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018. Ранее такие часы были запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Калининграде", - уточнила представитель организаторов акции Анна Миронова.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове- на-Дону. Волгоград примет четыре матча группового этапа.